KI-Gipfel in Neu Delhi

Hierzulande seien in den vergangenen Monaten sehr viele Rechenkapazitäten geschaffen worden, sagte Wildberger im Deutschlandfunk. Er äußerte sich anlässlich eines Gipfeltreffens zu Künstlicher Intelligenz in Indien. Der CDU-Politiker verwies etwa auf eine Investition der Schwarz-Gruppe in Höhe von 11 Milliarden Euro in ein Rechenzentrum im brandenburgischen Lübbenau. Auch bei Neugründungen von Start-ups gebe es aktuell eine große Dynamik.
Der indische Mischkonzern Adani will seinerseits in Indien 100 Milliarden Dollar in den Bau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz investieren. Die Summe sei bis 2035 eingeplant, erklärte das Unternehmen in der Hauptstadt Neu Delhi. Dort treffen sich derzeit Staats- und Regierungschefs sowie Spitzenmanager von Technologieunternehmen zu einem fünftägigen KI-Gipfel.
Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.