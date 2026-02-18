KI-Gipfel in Neu Delhi

Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) bei einer Rede im Januar (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Hierzulande seien in den vergangenen Monaten sehr viele Rechenkapazitäten geschaffen worden, sagte Wildberger im Deutschlandfunk. Er äußerte sich anlässlich eines Gipfeltreffens zu Künstlicher Intelligenz in Indien. Der CDU-Politiker verwies etwa auf eine Investition der Schwarz-Gruppe in Höhe von 11 Milliarden Euro in ein Rechenzentrum im brandenburgischen Lübbenau. Auch bei Neugründungen von Start-ups gebe es aktuell eine große Dynamik.

