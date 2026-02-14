Für die Schaffung von Frieden und Sicherheit seien Krisenprävention und eine nachhaltige Entwicklungspolitik zentrale Bausteine, sagte Alabali Radovan im Deutschlandfunk. Dafür brauche es stabile internationale Partnerschaften. Alabali Radovan bedauerte den Rückzug der USA aus einer Reihe von internationalen Organisationen. Trotzdem bleibe Washington auch weiterhin ein wichtiger Partner. Sie sei bei der Münchner Sicherheitskonferenz diesbezüglich auch mit US-Vertretern im Gespräch.
Diese Nachricht wurde am 14.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.