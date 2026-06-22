Bundesfinanzminister Klingbeil spricht auf dem Tag der Industrie 2026 in Berlin. (Sebastian Gollnow/dpa)

Diese hätten eine unfassbare Tragweite, sagte der SPD-Politiker auf dem Tag der Industrie in Berlin. Dass damit eine Debatte ausgelöst ‌werde, müsse man aushalten. Es liege nun in der Verantwortung der Koalition, Entscheidungen zu treffen.

Die Vorschläge des Beratungsgremiums waren am Wochenende bekannt geworden und auf viel Kritik, aber auch auf Zustimmung gestoßen. Sie sollen morgen offiziell vorgestellt werden. Den Berichten zufolge soll unter anderem mit der Einführung einer Kapitalrente das künftige Rentenniveau auf 50 Prozent steigen.

Arbeitgeberpräsident Dulger kritisierte, dieses Vorhaben würde zu jährlichen Mehrbelastungen in Höhe von 40 Milliarden Euro führen. Er sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Zusatzbeitrag von zwei Prozentpunkten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer würde für weniger Netto vom Brutto sorgen und Arbeit unattraktiver machen.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.