Krypto-Werte sollen in Zukunft besteuert werden. (Imago | Chromorange)

Ein Referentenentwurf aus dem Bundesfinanzministerium sieht demnach vor, Spekulationserlöse mit Bitcoin oder Ether künftig wie Aktien unter die Abgeltungssteuer fallen zu lassen. Diese würden dann pauschal mit 25 Prozent besteuert werden. Bislang fallen die Tauschkryptowerte nicht unter diese Steuer und sind nach einem Jahr steuerfrei.

Weiter heißt es, das Bundesfinanzministerium erhoffe sich bis 2031 Einnahmen in Höhe von rund 350 Millionen Euro. Die Reform soll zum Jahreswechsel in Kraft treten und nur für Kryptowerte gelten, die danach angeschafft werden.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.