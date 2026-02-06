Etat 2025
Bundesfinanzministerium weist Kritik der Grünen zurück

Das Finanzministerium hat Vorwürfe der Grünen zurückgewiesen, die den Bundeshaushalt des vergangenen Jahres für verfassungswidrig halten. Es gebe die Vorgabe, dass ​die Investitionsquote bei über zehn Prozent liegen müsse, was in der gesamten mittelfristigen Finanzplanung auch eingehalten werde. Auf ‌eine mögliche Verfassungsklage sei man vorbereitet.

    Der Schriftzug "Bundesministerium der Finanzen" ist außen am Gebäude des Bundesfinanzministerium zu lesen.
    Auf ‌eine mögliche Verfassungsklage sei man vorbereitet, hieß es aus dem Ministerium. (picture alliance/dpa | Christophe Gateau)
    Gestern hatten die Grünen unter Verweis auf zwei Rechtsgutachten mitgeteilt, dass sie eine Klage in Karlsruhe erwägen. Sie werfen der schwarz-roten Koalition eine Zweckentfremdung von Geldern aus den 500 Milliarden Euro schweren Sondertöpfen vor.
    Die Grünen hatten das beispiellos hohe Schuldenpaket im Bundestag mit ihren Stimmen ermöglicht, dies aber an die Bedingung geknüpft, dass die Mittel für zusätzliche Investitionen verwendet werden müssen. Stattdessen aber sei Geld auch in Konsumausgaben und Haushaltslöcher geflossen.
