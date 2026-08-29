Eine Richterin aus Kalifornien erklärte die Gesetze für verfassungswidrig, die der Trump-Regierung als Grundlage dienten, Aufenthaltsgenehmigungen von ausländischen Studierenden zurückzuziehen, die sich pro-palästinensisch geäußert haben.
Geklagt hatte die Universitätszeitung "The Stanford Daily". Einige ihrer Autoren mit Studentenvisa hätten aus Angst vor den Maßnahmen der Regierung darauf verzichtet, über pro-palästinensische Proteste zu berichten.
Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.