Rechtsextremismus

Mutmaßlicher Rädelsführer: Der Angeklagte Leon R. (m.) im Gericht in Jena. (Bodo Schackow / dpa / Bodo Schackow)

Das oberste deutsche Strafgericht bestätigte mit dieser Entscheidung eine Einstufung der Gruppe durch das Thüringer Oberlandesgericht in Jena. Dieses hatte Haftstrafen zwischen zwei Jahren und zwei Monaten sowie drei Jahren und zehn Monaten gegen vier Angeklagte verhängt. Dagegen hatte die Bundesanwaltschaft Einspruch eingelegt, die höhere Strafen forderte, da sie der Auffassung war, dass die Gruppe Menschen aus der linksextremistischen Szene töten wollte.

Obwohl der Bundesgerichtshof den Vorwurf des Terrorismus nun zurückwies, müssen die Strafen von drei Verurteilten neu bestimmt werden. Ein anderer Strafsenat in Jena muss sich nun noch einmal mit dem Fall befassen. In Bezug auf einen Angeklagten ist das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen.

