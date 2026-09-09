Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel (Bildmontage) (Imago / Sven Simon)

Üblicherweise ist dies ein Schlagabtausch über sämtliche Facetten der Arbeit der Bundesregierung. Die AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Weidel eröffnet als Oppositionsführerin die Aussprache, anschließend erwidert Bundeskanzler und CDU-Chef Merz die Rede. Thema dürfte auch die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sein. Die in dem Bundesland als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD hat die Wahl mit Abstand gewonnen und erhebt den Anspruch, eine neue Landesregierung zu bilden. Merz hatte von der schwersten Wahlniederlage der CDU seit Jahrzehnten gesprochen.

Formell geht es bei der Debatte im Bundestag um den Etat des Kanzlers. Am Nachmittag stehen zudem Einzelpläne für Auswärtiges, Verteidigung und Entwicklung auf der Tagesordnung. Das Parlament stimmt über den Bundeshaushalt für das nächste Jahr im November ab.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.