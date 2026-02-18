Lebensmittel

Mandeldrinks werden gerne als Alternative zu Kuhmilch getrunken. (Symbolbild) (picture alliance / CHROMORANGE / Jürgen Schott)

Aflatoxin B1 könne durch Erbgutveränderungen Krebs erzeugen, teilte das Bundesinstitut mit . Eine "sichere untere Wirkschwelle" lasse sich nicht ableiten. Die Wahrscheinlichkeit gesundheitlicher Beeinträchtigungen bei Kindern zwischen sechs Monaten und sechs Jahren werde als "mittel" eingestuft.

Auch Hafer- und Sojadrinks untersucht

Insgesamt hatte das Bundesinstitut 162 handelsübliche Hafer-, Mandel- und Sojadrinks im Labor gezielt auf Schimmelpilzgifte (Mykotoxine) und Pflanzentoxine untersucht. Bei weiteren entdeckten Schimmelpilzgiften - darunter Ochratoxin A, Deoxynivalenol sowie T-2- und HT-2-Toxin - fällt die Bewertung weniger kritisch aus. In diesen Fällen stuft das Institut den Verzehr dieser Drinks durch Kinder als "wenig bedenklich" ein.

Aflatoxin B1 ist ein natürliches Toxin

Bei Mykotoxinen handelt es sich um natürliche Toxine. Das Bundesinstitut für Risikobewertung weist darauf hin, dass sie auch in anderen Lebensmitteln wie Getreide, Obst, Gemüse, Nüssen oder Kakao vorkommen können. Generell helfe eine vielfältige, abwechslungsreiche Ernährung, die Aufnahme unerwünschter Stoffe möglichst niedrig zu halten.

