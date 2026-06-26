Ukraine-Reise

Bundesjustizministerin Hubig in Kiew (Anne-Béatrice Clasmann / dpa / Anne-Béatrice Clasmann)

Dort waren Gespräche mit Vertretern der Regierung und Zivilgesellschaft geplant, wie ein Ministeriumssprecher in Berlin mitteilte. Bereits unterzeichnet wurde ein Arbeitsprogramm zur Zusammenarbeit zwischen den Justizministerien beider Länder. Bei einer Veranstaltung zum 30. Jubiläum der ukrainischen Verfassung bekundete die SPD-Politikerin Respekt für den Mut der Bevölkerung. Dieser zeige sich nicht nur bei den Soldaten, sondern auch auf der Ebene der Politik, bei den Menschen, die trotz des Krieges zur Arbeit und zur Schule gingen und wenn sich Ukrainer für den Rechtsstaat engagierten, so Hubig.

Bei den Bemühungen des Landes um einen EU-Beitritt gilt das Thema Korruption als eines der größten Hindernisse.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.