Gesetzentwürfe

Das Bundeskabinett tagt einmal wöchentlich im Bundeskanzleramt. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Die Ministerrunde liegt ein Gesetzentwurf aus dem Digitalisierungsministerium vor, mit dem eine entsprechende EU-Verordnung in deutsches Recht umgesetzt wird. Ziel ist es, Innovationen im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu stärken. Außerdem sollen sensible Bereiche wie Gesundheit, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit geschützt werden. Die EU-Richtlinie stammt aus dem Jahr 2024.

Darüber hinaus liegt dem Bundeskabinett eine Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes vor. Es soll dazu beitragen, die Barrierefreiheit in Bundesbehörden und anderen öffentlichen Stellen des Bundes zu verbessern.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.