Hohe Spritpreise

Bund und Länder hatten sich auf ein Entlastungspaket gegen die hohen Kraftstoffpreise verständigt. (picture alliance / Fotostand / Michael Gründel)

Durch die dadurch geringere Mehrwertsteuer sinkt ⁠der ⁠Preis pro Liter ⁠für die Verbraucher um rund 17 Cent. Die Kosten werden auf 2,5 Milliarden Euro veranschlagt; die Hälfte tragen die Bundesländer. Die Maßnahme wurde im sogenannten Umlaufverfahren beschlossen, also schriftlich und ohne ein physisches Treffen des Kabinetts Bundestag und Bundesrat sollen den Tankrabatt noch in dieser Woche billigen, damit er am 1. Oktober in Kraft treten kann.

Zudem soll ein Tankpreisdeckel nach dem Vorbild Luxemburgs oder Belgiens spätestens bis zum 1. Januar 2027 eingeführt werden. Hintergrund sind die erneut stark gestiegenen Preise ‌an ‌den Tankstellen durch den Iran-Krieg und die Unterbrechung ​saudischer Öllieferungen.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.