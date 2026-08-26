Das Bundeskabinett hat Eckpunkte eines Gesetzpaketes bei der Fernwärme beschlossen (Symbolbild). (IMAGO / Rainer Weisflog / IMAGO / Rainer Weisflog)

Vorgesehen sind unter anderem eine Preisaufsicht für Fernwärme-Anbieter und eine Preistransparenz-Plattform. Kunden sollen etwa Angebote sowie Tarifstrukturen einsehen können und ein Sonderkündigungsrecht erhalten. Zudem sollen Versorgungsunternehmen Preise einfacher erhöhen können, wenn sie etwa in den Netzausbau investieren. Für Vermieter soll das Umrüsten von Mietshäusern vereinfacht werden. Bundeswirtschaftsministerin Reiche von der CDU sagte, Unternehmen sollten mehr Planungssicherheit bekommen und Verbraucher eine stärkere Preistransparenz.

Der Verband Kommunaler Unternehmen begrüßte die Pläne und erklärte, nun könne endlich Bewegung in den Ausbau der Nah- und Fernwärme kommen. Der Verband der Wohnungswirtschaft GdW nannte das Vorhaben einen guten Ausgleich zwischen den Interessen von Vermietern und Mietern. Der Mieterbund kritisierte hingegen Kostenrisiken.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.