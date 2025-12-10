Freihandel mit Südamerika

Bundeskabinett unterzeichnet Mercosur-Freihandelsabkommen. (picture alliance / dpa / Santiago Mazzarovich)

Das Bundeskabinett stimmte einer Unterzeichnung des Abkommens zu. Für die Ratifizierung braucht es eine qualifizierte Mehrheit unter den EU-Staaten und auch die Zustimmung des Europäischen Parlaments. Um das Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay wird bereits seit über 25 Jahren gerungen. Widerstand kommt noch aus Frankreich, das eine Schutzregelung für Landwirtinnen und Landwirte fordert. Darüber wird in Brüssel derzeit noch verhandelt.

Mit dem Mercosur-Abkommen sollen die meisten Zölle zwischen beiden Märkten wegfallen. Die EU-Kommission verspricht sich davon eine Steigerung der Exporte in die Mercosur-Staaten von annähernd 40 Prozent.

