Der Kontinent sei stark und leistungsfähig und biete eine Alternative zu Imperialismus und Autokratie. Zugleich forderte Merz, dass Europa die Sprache der Macht sprechen lernen müsse. Er verlangte eine stärkere Verteidigungsfähigkeit und wirtschaftliche Entwicklung. Der Kanzler verwies ausdrücklich auf die angespannten transatlantischen Beziehungen. Zugleich sicherte er zu, sich weiter für ein enges Verhältnis mit den USA einzusetzen.

Die Delegierten seiner Partei rief Merz zu Mut und Verantwortungsbereitschaft auf. Die Aufgabe der CDU sei, die Gesellschaft in die Zukunft zu führen und Zuversicht zu geben.

Das Treffen der rund eintausend Delegierten dient der Positionsbestimmung nach neun Monaten schwarz-roter Koalition sowie der Einstimmung auf das Wahljahr. Der Parteivorsitzende und Bundeskanzler Merz sowie der Vorstand stellen sich am Nachmittag zur Wahl. CDU-Generalsekretär Linnemann äußerte die Erwartung, dass sich der Parteitag hinter Merz stellen werde. Man werde ihm in unglaublich schwierigen Zeiten den Rücken stärken, sagte er. Als Gast des Treffens ist die frühere CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Merkel dabei.

Wieviel Rückhalt bekommt Merz?

Die Prognosen, wie gut Merz bei der Wiederwahl als CDU-Vorsitzender abschneiden könnte, gehen weit auseinander. Knapp zehn Monate ist Merz nun Kanzler, und es ist bei weitem nicht alles optimal gelaufen. Zum Regierungschef wurde er erst im zweiten Wahlgang gewählt. Darauf folgte die zunächst verpatzte Richterwahl und dann stieg ihm in der Rentendebatte die Parteijugend aufs Dach.

Die Union liegt seit Monaten in allen Umfragen konstant unter dem Ergebnis der Bundestagswahl, die am nächsten Montag genau ein Jahr her ist. Und die persönlichen Beliebtheitswerte des Kanzlers sind tief im Keller.

Was bedeutet das nun für das Wahlergebnis des Vorsitzenden?

Merz war 2022 bei einem Online-Parteitag mit 94,6 Prozent der Stimmen gewählt und später mit 95,3 Prozent per Briefwahl bestätigt worden. 2024 kam er auf 89,8 Prozent. Viele in der CDU glauben angesichts des holprigen Starts in seine Amtszeit nicht, dass er das wieder erreichen kann. Andererseits könnte es auch sein, dass sich die Delegierten vor den fünf wichtigen Landtagswahlen in diesem Jahr hinter ihrem Vorsitzenden versammeln, um ein Zeichen der Geschlossenheit zu senden.

Als wichtige Marke nach unten gilt das Ergebnis des CSU-Vorsitzenden Markus Söder, der im Dezember mit 83,6 Prozent sein bisher schlechtestes Ergebnis einfuhr. Es gibt einige die sagen: "Hauptsache besser als Söder".

Wie wird um welche Inhalte gestritten?

Mehr als 400 Seiten umfasst das Antragsbuch. Am meisten Aufmerksamkeit bekommt derzeit ein Antrag für eine Altersgrenze für die Nutzung von Social Media. Nachdem der Kanzler sich wohlwollend dazu geäußert hat, gilt ein Beschluss als wahrscheinlich. Unklar ist, ob er eine konkrete Altersgrenze enthalten wird. Einige Anträge bergen Streitpotenzial für die Koalition mit der SPD - etwa für ein Aus für telefonische Krankschreibungen und die Cannabis-Legalisierung oder gegen weitere Lockerungen der Schuldenbremse.

Entschärft wurde die Diskussion um einen Antrag des Wirtschaftsflügels, der auf Schranken für "Lifestyle-Teilzeit" zielte. Nun gibt es einen neuen Antrag ohne den auch in der CDU kritisierten Begriff.

Wie startet die CDU ins Wahljahr?

Der Parteitag wird in Stuttgart abgehalten - ein logischer Ort für den Auftakt ins Wahljahr. In Baden-Württemberg findet in zwei Wochen eine Landtagswahl statt, die erste in einer Serie von fünf Wahlen in diesem Jahr. Spitzenkandidat Manuel Hagel geht als Favorit in die Wahl, aber sein Vorsprung vor Cem Özdemir von den Grünen schmilzt. Hagel wird heute die Eröffnungsrede halten und erhofft sich Rückenwind für seinen Wahlkampf.

Die wichtigsten Wahlen stehen aber im September bevor. Nach den aktuellen Umfragen steuert die AfD in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt auf 40 Prozent zu. Gut möglich, dass dort eine Regierungsbildung jenseits von AfD und Linke nicht möglich sein wird. Damit könnte der sogenannte Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU vom Parteitag 2018 ins Wanken geraten. "Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab." Diese Diskussion darüber wird die CDU aber wahrscheinlich erst nach den Wahlen führen. Auf dem Parteitag wird sie kaum eine Rolle spielen.

