Vereinigte Arabische Emirate

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) steigt auf dem Internationalen Flughafen in Doha in den Airbus A350 der Luftwaffe für den Weiterflug in die Vereinigten Emirate. (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Wie schon in Saudi-Arabien und Katar geht es dabei unter anderem um die Themen Energie und Rüstung. - Mit den Emiraten unterhält Deutschland seit 2004 eine strategische Partnerschaft.

In Katars Hauptstadt Doha hatte Merz gestern erklärt, eine engere Kooperation bei der Rüstung liege im gegenseitigen Interesse. Die Bundesregierung habe bereits im vergangenen Sommer die Beschränkungen bei der Lieferung von Eurofightern gelockert. Gleichwohl gelte, dass bei deutschen Rüstungsexporten in die Region auch künftig eine Einzelfallprüfung erfolge.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.