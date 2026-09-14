EU-Arktis-Gipfel

Der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo und Bundeskanzler Friedrich Merz (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Bundeskanzler Merz kam bereits gestern Abend mit dem finnischen Ministerpräsidenten Orpo zu einer Unterredung zusammen. Ein Schwerpunkt des Gipfels sollen Sicherheitsfragen sein. Finnland hat eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze zu Russland und ist unter anderem deswegen in die NATO eingetreten.

Der finnische Botschafter in Deutschland, Sauer, äußerte angesichts der Annexionsdrohungen von US-Präsident Trump die Hoffnung, dass sich die europäische Aufmerksamkeit nicht auf Grönland beschränkt, sondern die gesamt Arktis umfasst. Er verwies in den Funke-Medien zugleich auf das wachsende Interesse Russlands und Chinas an der Arktis.

An dem Treffen nehmen auf Einladung Finnlands neben Merz die Regierungschefs mehrerer EU-Länder sowie Vertreter von EU-Institutionen teil.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.