Grundsatzrede erwartet

Am morgigen Samstag wird US-Außenminister Rubio zu den Delegierten sprechen. In München werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs erwartet. Zudem nehmen etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister teil. Im Mittelpunkt der bis Sonntag dauernden Beratungen werden die Krise in den transatlantischen Beziehungen, der Iran-Konflikt sowie der Ukraine-Krieg stehen. Am Rande der Konferenz werden zahlreiche Demonstrationen erwartet – unter anderem gegen die iranische Regierung in Teheran.

