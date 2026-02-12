Grundsatzrede erwartet
Bundeskanzler Merz eröffnet heute die Münchner Sicherheitskonferenz

Bundeskanzler Merz eröffnet heute die Münchner Sicherheitskonferenz. Zum Auftakt wird er nach Angaben des Kanzleramts eine Grundsatzrede zur deutschen Außenpolitik halten.

    Das Bild zeigt das Logo der Münchner Sicherheitskonferenz mit den Buchstaben MSC. Zu sehen sind auch Teilnehmer.
    Das Logo der Münchner Sicherheitskonferenz (Peter Kneffel / dpa / Peter Kneffel)
    Am morgigen Samstag wird US-Außenminister Rubio zu den Delegierten sprechen. In München werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs erwartet. Zudem nehmen etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister teil. Im Mittelpunkt der bis Sonntag dauernden Beratungen werden die Krise in den transatlantischen Beziehungen, der Iran-Konflikt sowie der Ukraine-Krieg stehen. Am Rande der Konferenz werden zahlreiche Demonstrationen erwartet – unter anderem gegen die iranische Regierung in Teheran.
    Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.