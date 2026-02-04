Katar und Vereinigte Arabische Emirate

Bundeskanzler Friedrich Merz reist in die Golfregion. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Wie zuvor in Saudi-Arabien wird es dort um die Kooperation im Energiebereich und mögliche Waffenexporte gehen. Beide Länder sind seit langem gute Kunden der deutschen Rüstungsindustrie. Am Abend war Merz in Riad mit dem saudischen Kronprinzen bin Salman zusammengetroffen.

Ziel der Reise in den Golfstaaten sind neue strategische Partnerschaften. Diese brauche man mehr denn je in einer Zeit, in der zunehmend Großmächte die Politik bestimmten, hieß es in einer Erklärung des Kanzlers. Merz wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.