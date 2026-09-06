VW-Sparpläne

Volkswagenwerk, Wolfsburg (picture alliance / Daniel Kalker)

Der CDU-Vorsitzende begrüßte die Einigung im VW-Aufsichtsrat auf einen Umbau des Konzerns. Ein offener Streit über die Führung wäre angesichts der Herausforderungen für das Unternehmen nicht hilfreich gewesen, erklärte Merz. Die Krise bei Volkswagen stehe beispielhaft für die schwierige Lage der Automobilindustrie in Deutschland und Europa.

VW will in den kommenden Jahren weitere 50.000 Stellen abbauen und sein Modellangebot verkleinern. Die Zukunft von vier deutschen Werken ist ungewiss.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.