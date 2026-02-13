Bundeskanzler Merz hält seine Grundsatzrede bei der Münchner Sicherheitskonferenz. (picture alliance / BMZ / photothek.de / Thomas Koehler)

Unter Verweis auf den russischen Krieg gegen die Ukraine und die veränderte Politik der USA unter Präsident Trump verwies er auf eine - Zitat - "Ära der Großmächte", in der die Freiheit gefährdet sei. Deshalb habe Europa begonnen, seine militärische Stärke auszubauen. Es werde massiv investiert in die Sicherheit innerhalb der NATO.

Merz rief dazu auf, eine neue transatlantische Partnerschaft zu begründen. Auch die Vereinigten Staaten seien allein nicht stark genug. Wörtlich sagte der Bundeskanzler: "Lassen Sie uns das Vertrauen wiederbeleben, wir Europäer leisten unseren Beitrag dazu."

In München werden bis Sonntag mehr als 60 Staats- und Regierungschefs erwartet. Im Mittelpunkt der Sicherheitskonferenz stehen neben der Krise in den transatlantischen Beziehungen der Iran-Konflikt sowie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.