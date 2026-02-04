Holstein Kiel - VfB Stuttgart: Ein Hase läuft während der Halbzeitpause über das Spielfeld. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß setzte sich mit 3:0 beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel durch. Nach torloser erster Hälfte brach Nationalspieler Deniz Undav für die Schwaben den Bann (56.), Chris Führich (90.) und Atakan Karazor (90.+2) sorgten spät für klare Verhältnisse. Damit gelang den Kielern diesmal keine weitere Überraschung im Pokal: Mit dem VfL Wolfsburg und Hamburger SV hatten die Störche zuvor zwei Bundesligisten aus dem Wettbewerb geworfen.

Die beiden weiteren Viertelfinalpartien finden kommende Woche statt: Am nächsten Dienstag empfängt Zweitligist Hertha BSC im Berliner Olympiastadion den SC Freiburg, einen Tag später Rekordgewinner FC Bayern München in einem Bundesliga-Duell RB Leipzig.

