DFB-Pokal
Bundesligist Stuttgart schlägt Holstein Kiel

Der VfB Stuttgart steht in der Runde der besten Vier im DFB-Pokal. Der Titelverteidiger hatte aber lange Mühe beim einstigen Bayern-Bezwinger Holstein Kiel.

    Holstein Kiel - VfB Stuttgart: Ein Hase läuft während der Halbzeitpause über das Spielfeld. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)
    Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß setzte sich mit 3:0 beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel durch. Nach torloser erster Hälfte brach Nationalspieler Deniz Undav für die Schwaben den Bann (56.), Chris Führich (90.) und Atakan Karazor (90.+2) sorgten spät für klare Verhältnisse. Damit gelang den Kielern diesmal keine weitere Überraschung im Pokal: Mit dem VfL Wolfsburg und Hamburger SV hatten die Störche zuvor zwei Bundesligisten aus dem Wettbewerb geworfen.
    Die beiden weiteren Viertelfinalpartien finden kommende Woche statt: Am nächsten Dienstag empfängt Zweitligist Hertha BSC im Berliner Olympiastadion den SC Freiburg, einen Tag später Rekordgewinner FC Bayern München in einem Bundesliga-Duell RB Leipzig.
