Verbraucherinnen und Verbraucher können Funklöcher über eine entsprechende App der Bundesnetzagentur melden. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Verbraucher sind bis zum 1. Juli aufgerufen, über eine App Funklöcher zu melden. Das sei auch anonymisiert möglich, teilte ein Sprecher mit. Man führe dann einen Abgleich mit den offiziellen Versorgungsdaten der Netzbetreiber durch. Überall dort, wo eine Abweichung festgestellt werde, erkenne die Bundesnetzagentur Handlungsbedarf.

Vergangenes Jahr hatte es erstmals eine sogenannte Mobilfunkmesswoche gegeben. Demnach weist das Funknetz in Teilen Deutschlands noch erheblichen Ausbaubedarf auf. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Teilen Baden-Württembergs und Rheinland-Pfalz' war gar kein Netz oder nur 2G verfügbar. Mehr als 150.000 Menschen hatten sich an der Messwoche beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.