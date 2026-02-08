Deutschland

Mit gefälschten SMS zu angeblichen Paketen fordern Betrüger ihre Opfer dazu auf, sensible Informationen wie Kreditkartendaten preiszugeben. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Wolf von Dewitz)

Wie die Behörde in Bonn mitteilte, gingen bei ihr im vergangenen Jahr mehr als 85.000 Meldungen zum sogenannten Rufnummernmissbrauch ein. 2024 waren es mit 155.000 Beschwerden fast doppelt so viele gewesen. Ein Grund für den deutlichen Rückgang wurde nicht genannt.

Die niedrigeren Zahlen könnten unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass Netzbetreiber wie Vodafone und Deutsche Telekom einen sogenannten Spam-Warner gestartet haben. Dieser sendet einen Hinweis, wenn man von einer verdächtigen Telefonnummer angerufen wird.

