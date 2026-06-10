Staatsbesuch Niederlande

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (m.) hielt eine Reden beim Staatsbankett im Königlichen Schloss. (picture alliance / ANP / Ramon van Flymen)

Angesichts des Ukraine-Kriegs und einer Entfremdung von den USA müsse Europa jetzt erst recht zusammenstehen, sagte Steinmeier bei einem Staatsbankett in Amsterdam und sprach in diesem Zusammenhang von einem "doppelten Epochenbruch". Dazu gehöre auch, dass die Europäer militärisch stärker werden müssten - jedoch nicht um Krieg zu führen, sondern um ihn zu verhindern. Zuvor war der Bundespräsident von König Willem-Alexander und Königin Máxima begrüßt worden. Dabei würdigte er die deutsch-niederländischen Beziehungen.

Im Anschluss stand ein gemeinsamer Besuch des Holocaust-Museums in Amsterdam auf dem Programm. Im Rahmen der dreitägigen Visite wird Steinmeier noch in der Hafenstadt Rotterdam erwartet.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.