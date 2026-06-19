Gedenken in Frankfurt

Gedenkfeier für Jürgen Habermas (Boris Roessler / dpa / Boris Roessler)

Seine Stimme werde in diesen unübersichtlichen Zeiten fehlen, sagte Steinmeier beim offiziellen Gedenkakt von Stadt Frankfurt, Goethe-Universität und Suhrkamp Verlag. Kern des Lebenswerks des Wissenschaftlers sei der Versuch gewesen, eine Begründung für die Demokratie zu liefern. Sein Erbe verpflichte die Gesellschaft, ihre Kraft dafür einzusetzen, nicht von Irrationalität und dem Rückfall in die Gewalt überwältigt zu werden.

Steinmeier und Habermas kannten sich seit Ende der 1970er Jahre persönlich. Habermas starb Mitte März im Alter von 96 Jahren im bayerischen Starnberg.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.