Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht den Libanon. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

In Beirut wird er von Präsident Aoun empfangen. Vorgesehen sind auch Gespräche mit Ministerpräsident Salam und Parlamentspräsident Berri. Deutschland beteiligt sich an der UNO-Friedenstruppe Unifil. Steinmeier will sich daher an Bord einer Fregatte über den Einsatz unterrichten lassen. Das Schiff hilft, Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel zu verhindern. Außerdem beteiligt es sich an der Ausbildung libanesischer Soldaten. Am Mittwoch will der Bundespräsident seine Nahostreise in Jordanien fortsetzen.

Nach Angaben des Bundespräsidialamts soll sowohl dem Libanon als auch Jordanien signalisiert werden, dass Deutschland deren Bemühungen um Stabilität in der Region unterstützt. Der Besuch beider Nachbarländer Israels erfolgt in einer Phase, in der im Gaza-Krieg eine brüchige Waffenruhe herrscht. Gestern meldeten Palästinenser mindestens neun Todesopfer nach israelischen Angriffen auf die Hamas. Auch im Libanon kommt es trotz einer Waffenruhe zwischen Israel und der terroristischen Hisbollah-Bewegung immer wieder zu Gewalt. Nach Angaben aus Beirut wurden ebenfalls gestern mindestens vier Menschen dort bei einem israelischen Luftangriff getötet.

