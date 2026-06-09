Der Regierungsflieger des Staatsoberhaupts wurde von Kampfflugzeugen der niederländischen Luftwaffe begrüßt und zum Flughafen eskortiert. Vor dem Königspalast in Amsterdam wurden Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender vom Königspaar Willem-Alexander und Máxima empfangen. Außerdem sind ein Gespräch mit Ministerpräsident Jetten, der Besuch des Holocaust-Museums in Amsterdam und eine Hafenrundfahrt in Rotterdam geplant.
Es ist der erste Staatsbesuch eines Bundespräsidenten in den Niederlanden seit 19 Jahren. Willem-Alexander und Máxima waren zuletzt vor fünf Jahren zum Staatsbesuch in Deutschland.
Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.