Bundespräsident Steinmeier und Elke Büdenbender bei ihrem Besuch in den Niederlanden (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Der Regierungsflieger des Staatsoberhaupts wurde von Kampfflugzeugen der niederländischen Luftwaffe begrüßt und zum Flughafen eskortiert. Vor dem Königspalast in Amsterdam wurden Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender vom Königspaar Willem-Alexander und Máxima empfangen. Außerdem sind ein Gespräch mit Ministerpräsident Jetten, der Besuch des Holocaust-Museums in Amsterdam und eine Hafenrundfahrt in Rotterdam geplant.

Es ist der erste Staatsbesuch eines Bundespräsidenten in den Niederlanden seit 19 Jahren. Willem-Alexander und Máxima waren zuletzt vor fünf Jahren zum Staatsbesuch in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.