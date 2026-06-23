75 Jahre Kulturarbeit im Ausland

Festveranstaltung 75 Jahre Goethe-Institut (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Das Institut setze sich in aller Welt mit Enthusiasmus für die Vermittlung der Kultur Deutschlands und den kulturellen Dialog ein, sagte Steinmeier am Dienstag in Berlin. Mit Blick auf die Debatte zur Zukunft des Instituts erklärte das Staatsoberhaupt, angesichts internationaler Krisen und autoritärer Entwicklungen brauche es neben der finanziellen Sicherheit auch politische Rückendeckung. Wer auswärtige Kultur- und Bildungspolitik heute für verzichtbar erkläre, irre gewaltig, betonte Steinmeier.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.