Flugtickets werden ab Juli weniger besteuert. (imago / AAP / Joel Carret)

Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat einen Gesetzentwurf der Bundesregierung passieren lassen. Je nach Strecke sinkt die Abgabe um einen Betrag zwischen 2,50 Euro und 11,40 Euro pro Flug. Ob Tickets dadurch tatsächlich günstiger werden, hängt davon ab, ob die Fluggesellschaften die Ersparnis an die Kunden weiterreichen.

Mit der Senkung der Flugticketsteuer nimmt die Bundesregierung eine unter der Vorgängerregierung vorgenommene Anhebung wieder zurück. Dem Staat entgeht dadurch jedes Jahr ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag. Vertreter der Grünen und der Partei Die Linke halten die Maßnahme aus Klimaschutzgründen für verfehlt und sprechen von einem Steuergeschenk für Fluggesellschaften.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.