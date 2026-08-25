Nach Drohnen-Vorfall

Merz sagte zum Auftakt der Kabinettsklausur auf Schloss Neuhardenberg, man arbeite intensiv mit den Sicherheitsbehörden zusammen und werde sich in Kürze äußern. Der Vorfall am 4. August zeige, dass Deutschland stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer gerückt sei. Diese nähmen skrupellos auch schwere Sachschäden und sogar Tote und Verletzte in Kauf. Wörtlich sagte Merz: "Sie werden dafür bezahlen."
Auf dem Flughafengelände war eine mit Sprengstoff versehene Drohne in der Nähe ukrainischer Frachtflugzeuge entdeckt worden. Eine weitere Drohne soll später in der Luft mit einer DHL-Maschine kollidiert sein. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gibt es inzwischen Informationen über eine dritte Drohne, die am 14. August auf einem Feld nahe dem Flughafen entdeckt wurde. Dort stellten die Ermittler offenbar erneut Sprengstoff sicher.
Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.