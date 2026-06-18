"Gesicht zeigen!"

Innenminister Dobrindt müsse sich im Umgang mit Schutzsuchenden aus Afghanistan an Recht und Gesetz halten, teilte Geschäftsführerin Oppermann mit. Dass der CSU-Politiker Gerichtsurteile ignoriere und Geflüchtete an den Grenzen abweisen lasse, sei ein Angriff auf den Rechtsstaat. Die Menschenrechtslage unter den Taliban sei katastrophal: Frauen und Mädchen würden entrechtet, Kritiker, LGBTQ+-Personen sowie Angehörige von Minderheiten verfolgt. Dennoch habe die Bundesregierung Taliban-Vertreter für das Generalkonsulat in Bonn akkreditiert, um Abschiebungen voranzutreiben.
Die Grünen hatten Dobrindt als - Zitat - "Türöffner der Taliban" kritisiert. Das ZDF und der NDR hatten zuerst berichtet, dass Dutzende in Deutschland lebende afghanische Staatsbürger Vertretern der Taliban vorgeführt worden seien, um deren Abschiebung voranzutreiben.
Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.