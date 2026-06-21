Die Bundesregierung veranstaltet den Tag der offenen Tür jedes Jahr. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Bereits gestern hatten sich die Besucher in Berlin ein Bild vom Politikbetrieb in der Hauptstadt machen können. Auf der Tagesordnung stand etwa eine Pressekonferenz mit Regierungssprecher Kornelius für Kinder und Jugendliche. Zudem gab es Gelegenheit zu Begegnungen in mehreren Ministerien, was heute in anderen Ressorts fortgesetzt werden soll. Daneben will sich Bundeskanzler Merz einem Gespräch in der Regierungszentrale stellen. Rund um das Reichstagsgebäude wird zudem der im vergangenen Jahr eingeführte Nationale Veteranentag gefeiert.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.