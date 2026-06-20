Die Bundesregierung veranstaltet den Tag der offenen Tür jedes Jahr. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Am heutigen ersten Tag konnten sich die Besucher in Berlin ein Bild von der Politik machen. Auf der Tagesordnung stand etwa eine Pressekonferenz mit Regierungssprecher Kornelius für Kinder und Jugendliche. Zudem gab es Gelegenheit zu Begegnungen mit Bundesforschungsministerin Bär, Entwicklungsministerin Alabali Radovan und Umweltminister Schneider. Morgen soll auch Kanzler Merz teilnehmen. Rund um das Reichstagsgebäude wird zudem der im vergangenen Jahr eingeführte Nationale Veteranentag gefeiert.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.