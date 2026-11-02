"GenZ regelt"

Auch in Karlsruhe folgten viele dem Aufruf zu den "Gen Z regelt"-Protesten. (dpa / Uli Deck)

Der CSU-Politiker sagte der ARD, sie hätten ihrem Protest friedlich Ausdruck verliehen und das werde in der Politik auch gehört. Dass die Schüler sich von der Gewalt distanziert hätten, sei gut und richtig. Auch Bundesbildungsministerin Prien, betonte, die Anliegen der Jugendlichen seien berechtigt und überaus relevant. Die CDU-Politikerin sagte der Deutschen Presseagentur, der überwiegende Teil sei friedlich auf die Straße gegangen, und deren Stimmen höre sie. Mit ihnen wolle sie tiefer ins Gespräch kommen. Für die neue Woche sei sie mit Vertretern der Bundesschülerkonferenz zum Austausch verabredet, ebenso mit der Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Finnern. Im Dezember stehe ein großer nationaler Kinder- und Jugendgipfel an. Dass Gewaltbereite an einigen Orten die Demonstrationen regelrecht gekapert hätten, verstelle den Blick auf die eigentlichen Anliegen der jungen Generation. Dies bedauere sie besonders, führte Prien aus.

Das Jugendbündnis "Gen Z regelt" hatte am Wochenende auf Demonstrationen unter anderem mehr Geld für Schulen, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz verlangt. Später kam es teilweise zu Krawallen. Läden wurden geplündert, Barrikaden angezündet sowie Pyrotechnik und Gegenstände auf Polizisten geworfen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.