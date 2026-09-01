Laut Bundesregierung soll Russland für die Sprengstoff-Drohne am Leipziger Flughafen verantwortlich sein. (Imago / EHL Media )

Das berichten mehrere Medien. Im Laufe des Tages soll es eine offizielle Stellungnahme von Bundesinnenminister Dobrindt und Außenminister Wadephul geben. Die Regierung in Moskau hat jede Verantwortung für den Vorfall zurückgewiesen.

Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte am Rande eines Treffens der Verteidigungsminister der Europäischen Union, es deute vieles darauf hin, dass Russland etwas damit zu tun habe.

Bundeskanzler Merz hatte in den vergangenen Tagen - ohne Russland zu nennen - eine deutliche Reaktion angekündigt, die mit internationalen Partnern abgestimmt werde.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.