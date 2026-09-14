Technologie

Das Anthropic Logo auf einem Smartphone (picture alliance / NurPhoto / Jonathan Raa)

Ein Sprecher plädierte für Lösungen im Rahmen der G-7-Staaten. Das Bundesdigitalministerium verwies auf das neu gegründete nationale KI-Sicherheitsinstitut, das sicherheitsrelevante Risiken frühzeitig identifizieren soll. UNO-Menschenrechtskommissar Türk forderte eine stärkere Regulierung in der Entwicklung Künstlicher Intelligenz. Die Welt stehe an einem Wendepunkt, an dem es kein Zurück mehr gebe.

US-Präsident Trump dagegen erteilte solchen Forderungen erneut eine Absage. Er wies Sicherheitsbedenken zurück und sprach von einer "Verschwörung". Trump argumentiert mit dem technologischen Vorsprung zu China, den die USA behalten wollten.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.