Technologie

Bundesregierung: Nehmen KI-Warnungen sehr ernst - Trump sieht Verschwörung und lehnt Regulierung ab

Seit den Forderungen von US-Tech-Firmen wie Anthropic und Open-AI nach einer Verlangsamung der KI-Forschung hat die Debatte über die Risiken der Technologie an Fahrt gewonnen. Die Bundesregierung erklärte in Berlin, man nehme die Warnungen sehr ernst.