Nach Drohung gegen Knobloch

Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Anlass ist eine Morddrohung gegen die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch. Wadephul sagte in München, Juden dürften niemals mehr in Angst leben in Deutschland. Zuvor hatte er sich mit Knobloch getroffen und von einem Gespräch berichtet, das ihn sehr bewegt habe.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Unbekannte im Englischen Garten in München eine schriftliche Morddrohung gegen die 93-Jährige hinterlassen hatten. Laut Medienberichten bezog sich das Graffiti direkt auf den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt. Die Generalstaatsanwaltschaft München und der Staatsschutz haben Ermittlungen aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.