Die Verfahren an Verwaltungsgerichten sollen beschleunigt werden (Archivbild). (imago / photothek)

Das sieht ein Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums vor. Dadurch sollen Bürger beispielsweise im Schulrecht und bei der Beantragung von Baugenehmigungen schneller Klarheit erhalten. Ziel sei auch, dass sich Infrastrukturprojekte rascher verwirklichen ließen und die Dauer der asyl- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren verkürzt werde. Derzeit dauern Verfahren am Verwaltungsgerichten im Schnitt gut 14 Monate.

Konkret sollen beispielsweise mehr Entscheidungen durch Einzelrichter getroffen werden können. Zudem will die Regierung es ermöglichen, Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt auch per E-Mail einzulegen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.