Migranten aus Haiti überqueren den Rio Grande zwischen Mexiko und den USA bei Del Rio. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Eric Gay)

Der Schutzstatus wäre heute ausgelaufen. Er gilt derzeit für rund 350.000 Menschen, denen damit die Abschiebung gedroht hätte. Die Richterin entschied nun aber, dass US-Heimatschutzministerin Noem nicht die Befugnis habe, Einwanderern den vorübergehenden Schutzstatus zu entziehen. Noem habe ihre Entscheidung vermutlich aus Feindseligkeit gegenüber nicht-weißen Migranten getroffen, erklärte die Richterin. Ihr Vorgehen sei willkürlich und unberechtigt.

In den USA sind Menschen aus Haiti seit dem dortigen verheerenden Erdbeben im Jahr 2010 als schutzberechtigt eingestuft. In dem Karibikstaat gibt es große Armut und eine ausufernde Gewalt durch bewaffnete Banden.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.