Meteorologen befürchten in diesem Jahr besonders starke Stürme. (imago stock&people)

Dadurch soll es den Behörden erleichtert werden, zum Beispiel Sandsäcke und Pumpen vorzeitig bereitzustellen. Außerdem kann die kalifornische Nationalgarde schneller angefordert werden. Wegen El Niño befürchten Meteorologen starke Stürme, heftigen Regen und Überschwemmungen an der US-Westküste. Der Höhepunkt wird für den Herbst und Winter erwartet.

El Niño tritt etwa alle zwei bis sieben Jahre im Zusammenhang mit einer Erwärmung der Meeresoberfläche im Pazifik auf.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.