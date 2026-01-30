Konjunktur

Auf Basis vorläufiger Daten war die Wiesbadener Behörde im Vorfeld davon ausgegangen, dass das Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum von Oktober bis Dezember um 0,2 Prozent zugelegt hat. Der Wert bezieht sich auf das Vorjahres-Quartal und wurde zudem preis- sowie saisonbereinigt berechnet.
2023 und 2024 war Europas größte Volkswirtschaft in eine Rezession gerutscht. In beiden Jahren hatten die Bundesstatistiker jeweils schrumpfende Wirtschaftsdaten verzeichnet.
