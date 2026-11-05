Erste Lesung

Menschen mit Pflegegrad 1 soll künftig der Entlastungsbetrag von 131 Euro pro Monat gestrichen werden. (picture alliance / Westend61 / Uwe Umstätter)

Sie soll die Pflegeversicherung auf eine stabilere finanzielle Grundlage stellen. Vorgesehen ist unter anderem, den Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,3 Prozent anzuheben und die Beitragsbemessungsgrenze um 300 Euro hochzusetzen. Die Beitragsbemessungsgrenze ist die Höchstgrenze des Bruttogehalts, bis zu der Versicherte Beiträge in die Pflegeversicherung zahlen. Zugleich sind Kürzungen geplant. Wer den Pflegegrad 1 hat, soll ab Januar kein Geld mehr monatlich erhalten, etwa um davon zur Entlastung Hilfen im Haushalt zu bezahlen. Derzeit sind es 131 Euro. Das Gesetz hatte bis zum Tag der Kabinettsentscheidung zu Diskussionen in der Koalition geführt.

Gesundheitsminister Linnemann sagte der "Rheinischen Post", seine Absicht sei, die Pflege zu Hause zu stärken und es betroffenen Familien leichter zu machen. Zugleich sei es das Ziel der Reform, Pflegebedürftigkeit möglichst zu verhindern oder durch Prävention, Beratung und Reha zumindest hinauszuzögern.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.