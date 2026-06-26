Flugreisen

Um die Fluggastabfertigungeffizienter zu machen, soll es eine digitale Abfertigung geben (Archivbild). (dpa / Frank Rumpenhorst )

Der Bundestag stimmte für einen entsprechenden Gesetzentwurf der schwarz-roten Regierung. Fluglinien wird es damit ermöglicht, bestimmte Daten aus Reisepässen oder Personalausweisen durch deren Chip auszulesen und für digitale Check-ins zu nutzen. Konkret soll im Flughafen ein Foto erstellt werden. Dann können Reisende per Gesichtserkennung die Stationen wie Check-In, Gepäckaufgabe, Sicherheitskontrolle und Boarding durchlaufen, ohne Ausweisdokumente zu zeigen. Ziel der Bundesregierung ist es, Abläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Derzeit läuft die Flugabfertigung im Wesentlichen manuell ab. Diese klassische Abfertigung soll auch weiterhin möglich sein.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.