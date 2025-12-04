Berlin
Bundestag beschließt weitere Befreiung von Elektroautos von der Kfz-Steuer

Der Bundestag hat am Abend die Befreiung von Elektroautos von der Kfz-Steuer verlängert. E-Fahrzeuge bleiben bis zu zehn Jahre lang von der Steuer befreit – allerdings maximal bis zum 31. Dezember 2035. Dafür stimmte neben der schwarz-roten Koalition auch die Grünen.

    Ein Elektroauto lädt an einer Stromtankstelle
    Die Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos wird verlängert. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)
    Die AfD-Fraktion votierte dagegen. Die Linke enthielt sich. Der SPD-Politiker Vogel bezeichnete das Gesetz als klaren Anreiz für einen frühzeitigen Umstieg in die E-Mobilität. Die Verlängerung der Regelung führt nach Koalitionsangaben zu Steuermindereinnahmen von einer Milliarde Euro. 
    Der AfD-Abgeordnete Finger warf der Bundesregierung vor, sie werfe dieses Geld zum Fenster hinaus. Der CDU-Abgeordnete Korbach nannte die Summe hingegen verantwortbar, weil sie den Einstieg in die Elektromobilität erleichtere und gleichzeitig die Autoindustrie sowie deren Zulieferer stärke.
    Zuvor hatte der Bundestag das Steueränderungsgesetz 2025 beschlossen. Vorgesehen ist unter anderem, die Pendlerpauschale für die ersten 20 Kilometer von 30 auf 38 Cent pro Kilometer anzuheben. In der Gastronomie soll die Umsatzsteuer auf Speisen von 19 auf 7 Prozent sinken. Steigen soll zugleich die Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale, wovon etwa Trainer in Sportvereinen profitieren.
    Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.