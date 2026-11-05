Ziel der Reform sei, das System den Umständen anzupassen, erklärte Linnemann. Unterstützung sollte dort ankommen, wo sie gebraucht werde. Dazu gehöre auch, Missbrauch zu verhindern. SPD-Fraktionsvize Schmidt sagte, die Reform sei eine der bedeutendsten in dieser Legislatur. Über einige Aspekte gelte es aber noch zu diskutieren, darunter die konkrete Neuordnung der Leistungen sowie die Abschaffung der Verhinderungspflege.
Die pflegepolitische Sprecherin der Grünen, Fischer, kritisierte, dass die Hürden für Pflegegrade eins bis drei erhöht werden sollen. Linken-Chef Pantisano forderte mehr Geld für pflegende Angehörige. Die AfD-Gesundheitspolitikerin, Weiss, bemängelte, die Regierungspläne würden Belastungen und finanzielle Nachteile für die Bürger bedeuten. - Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, den Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,3 Prozent anzuheben und die Beitragsbemessungsgrenze um 300 Euro hochzusetzen.
Die Vorständin des Bundesverbands „Wir pflegen“, Eckstein, warnte davor, die Einstufungskriterien für einen Pflegegrad zu verändern. Eckstein sagte im Deutschlandfunk, ihrer Erfahrung nach sei es schon heute in vielen Fällen schwierig, überhaupt Leistungen zu bekommen . Eckstein mahnte, es brauche Vertrauen in die Angaben von Angehörigen und Pflegebedürftigen. Stattdessen werde ihnen immer erst Missbrauch unterstellt. Ihr Verband vertritt die Interessen pflegender Angehöriger.
Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.