Der Plenarsaal des Bundestags (Archivbild) (picture alliance | Flashpic | Jens Krick (Symbolbild))

Eine fraktionsübergreifende Abgeordnetengruppe strebt die Einführung einer Widerspruchsregelung an. Das hieße, dass künftig Menschen nach dem Tod automatisch als Organspender gelten, wenn sie dem nicht zu Lebzeiten widersprochen haben. Bisher ist für Organ-Entnahmen eine ausdrückliche Zustimmung nötig. Im Bundestag gibt es aber auch Kritiker der Widerspruchsregelung. In der Debatte geht es vorerst nur um eine allgemeine Aussprache ohne Beschlüsse. Ein erster Anlauf für eine Widerspruchsregelung war 2020 gescheitert.

Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation 985 Spender; zugleich standen 8.200 Menschen auf Wartelisten für ein neues Organ.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.