Kampf gegen den IS

Seit 2015 operiert die Bundeswehr an verschiedenen Standorten im Irak. (picture alliance / photothek / Kira Hofmann)

Der Bundestag verlängerte das Mandat mit den Stimmen der Regierungskoalition von CDU/CSU und SPD, sowie mit Zustimmung der oppositionellen Grünen. Die aktuelle Lage im Irak sei alles andere als sicher, und die Terrormiliz IS sei alles andere als besiegt, sagte die SPD-Abgeordnete Özoğuz in der Debatte.

Die Bundeswehr unterstützt den Irak im Rahmen eines internationalen Einsatzes mit bis zu 500 Kräften unter anderem bei der Ausbildung von Soldaten. Das soll in erster Linie ein Wiedererstarken des IS verhindern.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.