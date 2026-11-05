Einer Verlängerung von Sonderrechten für Elektroautos wurde im Bundestag zugestimmt. (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Kommunen können damit entsprechende Maßnahmen im Straßenverkehr ermöglichen. Dabei geht es etwa darum, dass E-Fahrzeuge in vielen Gemeinden kostenfrei parken oder auf Sonderfahrstreifen wie Busspuren fahren dürfen. Entsprechende Regelungen im Elektromobilitätsgesetz, die Ende des Jahres ablaufen, sollen nun bis Ende 2035 verlängert werden. Das soll den weiteren Ausbau der Elektromobilität fördern. Das Vorhaben bedarf noch der Zustimmung des Bundesrats.

Das Parlament beschloss auch den ersten Teil einer Führerschein-Reform.

Danach sollen Fahrschulen von Bürokratie entlastet werden. Ermöglicht werden soll auch eine sogenannte "Laienausbildung" für Fahrschüler etwa durch Eltern, um zusätzliche Praxis zu gewinnen. Auch hierüber muss der Bundesrat noch abstimmen. Danach sollen Fahrschulen von Bürokratie entlastet werden. Ermöglicht werden soll auch eine sogenannte "Laienausbildung" für Fahrschüler etwa durch Eltern, um zusätzliche Praxis zu gewinnen. Auch hierüber muss der Bundesrat noch abstimmen.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.